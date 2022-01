Moviola MN – Tanti dubbi sui due rigori, da rivedere Mertens-Di Tacchio e regolare J. Jesus

Il Napoli batte la Salernitana per 4-1, ma il risultato non nasconde una direzione arbitrale piuttosto rivedibile per il signor Pairetto. Analizziamo il tutto:

Minuto 17: segna Juan Jesus, l’arbitro annulla ma il VAR cambia la decisione

Sugli sviluppi di una palla ferma il Napoli passa in vantaggio con Juan Jesus. Dopo il cross di Fabian Ruiz, Elmas accomoda la palla con il petto (e non con il braccio) per il brasiliano che la mette alle spalle di Belec. La posizione del macedone è regolare sia sul cross che sul tiro dell’ex Roma e Inter, e di conseguenza non ostacola la visuale del portiere. Giusto convalidare la rete.

Minuto 23 e 30: ammoniti Delli Carri e Obi

Due ammonizioni nel giro di 7 minuti per la Salernitana. Tocca prima a Delli Carri, che salta con il braccio largo su Rrahmani, e poi a Obi, per fallo su Lobotka che era partito in velocità.

Minuto 25: Mertens protesta dopo un contatto con Di Tacchio in area

Al 25′ Mertens si lamenta dopo uno scontro in area di rigore con Di Tacchio. Il centrocampista della Salernitana gli mette una mano sulla spalla e il contatto con le gambe avviene dopo che il belga inizia la caduta. Situazione dubbia, il VAR controlla ma decide di non richiamare il direttore di gara.

Minuto 33: pareggia Bonazzoli

Poco dopo la mezz’ora arriva il pareggio della Salernitana. Obi libera di tacco Kechrida, assist per Bonazzoli che trafigge Meret per l’1-1.

Minuto 45+2: primo rigore per il Napoli, decisione molto generosa

Nel recupero del primo tempo Elmas penetra in area di rigore e va giù, prendendosi il penalty trasformato poi da Mertens per il 2-1. La concessione di Pairetto sembra molto generosa, il VAR non interviene in quanto la situazione deve essere giudicata dall’arbitro di campo essendoci un contatto minimo. Veseli (che viene ammonito) mette un braccio sulla schiena del macedone, poi c’è la leggerissima trattenuta di Kechrida per il braccio sinistro e a quel punto il 7 del Napoli cade per terra.

Minuto 47: segna Rrahmani

Ad inizio ripresa il Napoli confeziona il gol del 3-1. Regolare la posizione di Mertens sulla spizzata di Zielinski, così come Rrahmani sull’assist del belga.

Minuto 51: altro rigore ed espulsione per Veseli

Poco dopo il tris, Insigne si procura il rigore che lui stesso va a trasformare per il 4-1. Anche qui c’è qualche dubbio, perchè Veseli tocca il pallone leggermente prima con il corpo rispetto al gomito. Punita la posizione innaturale delle braccia. Il terzino granata si prende il secondo giallo che gli vale l’espulsione.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Pairetto 5: Mertens-Di Tacchio più rigore di Elmas, ne fa le spese Veseli. Il primo penalty non doveva essere fischiato, il secondo ricorda il fallo di mano di Sissoko nella finale di Champions tra Liverpool e Tottenham nel 2019, e per certi versi può essere considerato giusto. Bocciato il suo arbitraggio quest’oggi.

Guardalinee – Longo-Bottegoni 6.

VAR – Banti 6: Lascia il primo rigore a giudizio dell’arbitro, così come il contatto Mertens-Di Tacchio, sebbene entrambe le decisioni si potevano rivedere. Provvidenziale sull’1-0 di Juan Jesus e fa bene a non intervenire sul secondo rigore.