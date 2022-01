Spalletti: “Vittoria di carattere e di cattiveria. Osimhen nervoso? Vi spiego”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria degli azzurri contro la Salernitana per 4-1. Queste le sue parole:

“Le parole di Mertens su Insigne fanno piacere perchè dimostrano unità e amicizia.

Aver subito il gol che ha riaperto la partita ha fatto venire un po’ di preoccupazione perchè già qualche volta abbiamo perso partite che fanno male, ma abbiamo reagito e abbiamo vinto meritatamente.

Osimhen? Era nervoso perchè non ha fatto gol e se l’è presa perchè in alcune situazioni non gli è stata passata, ma sono sciocchezze tra ragazzi.

E’ stata una vittoria di carattere e di cattiveria, perchè ormai le partite con le cinque sostituzioni non sono mai al sicuro neanche con due gol di scarto. Dobbiamo fare dei passi in avanti nel capire che dobbiamo sfruttare al meglio le occasioni perchè anche oggi abbiamo abuto tante palle in area di rigore ma al termine del primo tempo stavamo quasi per pareggiare 1-1 se Elmas non avesse avuto quell’invenzione.

Futuro senza Insigne e Mertens? Abbiamo un presidente attento che negli anni ha dimostrato di saper creare squadre forti. Al momento dovrà rivedere alcuni contratti per la totalità dei conti, ma se un calciatore vuole restare dovrà mettersi ai livelli della società”.