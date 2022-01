Ai microfoni di Dazn, al termine della partita, ha commentato la vittoria sulla Salernitana un calciatore del Napoli: stiamo parlando di Dries Mertens.

Queste le sue parole:

“No, sicuramente non è stata una gara facile; nel primo tempo abbiamo sprecato troppo e loro hanno siglato il pareggio al primo tiro in porta”.

Hai detto che vuoi convincere ADL per il rinnovo segnando sempre goal. E’ la tua risposta con goal e assist?

“Sì, era un po’ una battuta. Per il momento mi interessa essere importante per il Napoli, poi vedremo il futuro cosa riserverà”.

Intanto Insigne ha raggiunto Maradona con 115 goal segnati:

“Era importante per lui, volevo tirare il secondo rigore, ma era giusto lo tirasse lui. Purtroppo ha fatto la scelta del Toronto, ma vuole dimostrare di essere importante e il suo goal era importante per lui, anche per il momento che sta vivendo. E’ chiaro che mi mancherà, mi dispiace per la sua scelta, ma è importante per Lorenzo finire bene”.

Che messaggio date al campionato?

“L’Inter ha vinto alla fine, peccato, ma dobbiamo pensare a noi e al Venezia”.