L’angolo del fantallenatore – I nostri consigli per la 10° giornata di Serie A

Terminato domenica sera il nono turno di Serie A con due bellissimi big match, si riparte subito quest’oggi alle 18:30 cin due sfide salvezza: Spezia-Genoa e Venezia-Salernitana che aprono il turno infrasettimanale per la decima giornata, che si concluderà giovedì sera con Napoli-Bologna. Ritorna anche il fantacalcio e la nostra redazione come di consueto consiglia 3 portieri, 5 difensori, 5 centrocampisti e 5 attaccanti ed in più la top 11 di giornata.

PORTIERI

Perin: La Juventus affronterà il Sassuolo all’Allianz Stadium. Nei neroverdi mancheranno Boga e Djuricic e i bianconeri sono tornati a subire poche reti, quindi diamo fiducia alla squadra di Allegri.

Silvestri: L’Udinese storicamente subisce poco, soprattutto in casa. Il portiere bianconero affronterà il Verona da ex, con i gialloblu che sono in un gran periodo di forma, ma potrebbero subire una battuta d’arresto questa giornata.

Romero: Il Venezia è in fiducia nonostante la sconfitta contro il Sassuolo e quest’oggi contro la Salernitana potrebbe continuare a fare punti salvezza in uno scontro diretto e magari tenere anche chiusa la propria porta.

DIFENSORI

Faraoni: Il Verona viene da un grande periodo di forma e Faraoni è sempre tra i migliori. Ormai una certezza, anche al Friuli potrebbe dire la sua.

Criscito: Il Genoa affronta lo Spezia nel derby ligure e il capitano del Grifone potrebbe regalare qualche bonus, considerando anche che calcia i rigori.

Danilo: La Juventus vuole ritornare a vincere dopo il pareggio contro l’Inter e contro il Sassuolo il brasiliano trovò una delle sue poche reti in Serie A. Potrebbe ripetersi anche questa giornata.

Dimarco: Perisic non è al meglio e lui dovrebbe prenderne il posto come quinto di centrocampo. Batte i calci da fermo e ha un mancino sempre pericoloso che può far male all’Empoli.

Mario Rui: Il portoghese ha iniziato molto bene questa stagione, autore già di due assist, e contro il Bologna potrebbe trovarne un altro o addirittura qualcosa in più.

CENTROCAMPISTI

Aramu: Il numero 10 e trequartista del Venezia calcia tutte le situazioni da fermo e ha già realizzato 2 reti in questo campionato. Tenuto a riposo precauzionalmente contro il Sassuolo, tornerà titolare contro la Salernitana e potrebbe fargli male.

Maggiore: Il capitano dello Spezia potrebbe far bene nel derby ligure in casa contro il Genoa alla ricerca di una vittoria importante in chiave salvezza.

Barak: Il centrocampista ceco è diventato rigorista del Verona e potrebbe regalare qualche bonus anche nella trasferta di Udine, considerando anche il buon periodo di froma dei Veneti.

Pereyra: Reduce da una squalifica che non gli ha permesso di giocare contro l’Atalanta. Torna a disposizione per la gara contro il Verona ed essendo anche rigorista potrebbe regalare gol.

Candreva: La Sampdoria affronterà l’Atalanta in una gara molto difficile, ma l’esterno italiano è in un momento di forma straordinario e non si può tenere fuori.

ATTACCANTI

Lozano: Il messicano avrà la sua chance da titolare in casa contro il Bologna e le sue accelerazioni fulminee potrebbero far male alla difesa emiliana.

Leao: Il portoghese è in un momento di forma super e anche contro il Torino a San Siro potrebbe essere colui che farà la differenza per la squadra di Pioli.

Beto: L’attaccante dell’Udinese è una vera e propria sorpresa di questo campionato, autore già di 3 reti, l’ultima delle quali ha regalato il pareggio contro l’Atalanta. Potrebbe trovare il gol anche contro il Verona.

Morata: Lo spagnolo è in ballottaggio con Cuadrado ma contro il Sassuolo in casa potrebbe finalmente ritrovare un gol che gli manca da troppo tempo.

Caprari: Tra assist e gol si sta dimostrando il vero uomo in più del Verona in questo periodo e anche al Friuli potrebbe continuare questa striscia.

TOP 11