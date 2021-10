ULTIM’ORA – Coppa d’Africa a rischio per problemi sorti in Federazione: le ultime

Secondo diversi post su twitter e da un comunicato ufficiale pubblicato dal Comitato delle Federazioni Africane, l’edizione del 2021 della nota Coppa d’Africa sarebbe a rischio! Alcuni membri della Federazione camerunense, nazione ospitante del torneo, avrebbero fatto appello al Tas di Losanna per via dell’elezione dell’attuale presidente della stessa federazione. Al momento la questione appare piuttosto intricata con la competizione che potrebbe addirittura slittare a data da destinarsi.

Il CAF però, attraverso i propri social e sito ufficiale, ha fatto sapere però che questi problemi verranno risolti quanto prima. In questo modo si riuscirebbe a svolgere regolarmente la Coppa d’Africa in Camerun, già rimandata ben due volte per problemi legati alla pandemia da Covid-19. Di seguito il tweet con il comunicato stampa:

🚨 Press Release from @CAF_Online:

AFCON is still in place for the dates that were set. The issues between the governing bodies are expected to be solved soon. pic.twitter.com/NwIs054K3v