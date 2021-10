Sky, Marchetti: “Milan unico avversario del Napoli! Supercoppa a Milano? Vi dico la mia”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb per fare il punto sul campionato e non solo. Queste le sue parole: “Al momento Milan e Napoli restano le favorite per la vittoria finale. Nonostante le tante assenza Pioli non si è mai lamentato. Adesso arriverà un bivio importante, i rossoneri prima della sosta avranno degli importanti big match mentre il Napoli solo dopo. Vedremo chi perderà più punti tra le due, considerando che gli azzurri dovranno fare i conti anche con la Coppa D’Africa“

Supercoppa a Milano? Pura casualità! Il contratto con l’Arabaia Saudita prevede solo un certo numero di finali. Adesso c’è la possibilità che qualche società faccia presente qualche malumore. In ogni caso i biglietti che vengono messi a disposizione per i tifosi sono divisi equamente tra le due squadre che disputeranno il match“.