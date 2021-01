Pagelle MN – Gioiello Elmas, il palo nega ad Insigne il 100′ gol. Gattuso indovina il modulo vincente

Il Napoli torna a vincere in campionato e lo fa battendo il Parma per 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Partita decisa da un gol per tempo, prima una gran giocata di Elmas poi un sinistro deviato di Politano. Ecco le pagelle degli azzurri:

Ospina 6: Impegnato pochissimo, attento e preciso sulle uscite. Ritrova, finalmente, un clean sheet.

Di Lorenzo 6.5: Molto propositivo all’inizio, nella ripresa si abbassa ma non fa una piega e sulla sua fascia i pericoli vengono limitati al minimo.

Manolas 6: Qualche volta si fa sorprendere, nella ripresa il Parma spinge molto di più rispetto ai primi 45 minuti ma riesce a reggere e a contribuire al mantenimento della porta inviolata.

Koulibaly 6: Da diverse partite garantisce sicurezza e affidabilità. Zero pericoli sulle palle lunghe e per via aerea, nonostante gli ultimi risultati non siano stati all’altezza il K2 si conferma in un buon momento di forma nonostante oggi non sia stato perfetto.

Mario Rui 6-: Si propone poco sulla sua corsia, e quando c’è uno come Petagna in area di rigore ci si aspetta, soprattutto da lui, tanti cross che stavolta non sono arrivati (dal 77′ Hysaj 6).

Elmas 7: E’ lui il migliore di oggi. Si prende la scena nel primo tempo con un gran gol che potrebbe far sbocciare una volta per tutte il suo talento. Prezioso in entrambe le fasi, recupera una grande quantità di palloni. Gattuso potrebbe aver indovinato il ruolo ideale per lui, la mezzala. Del resto, in un centrocampo a due si perdeva completamente (dal 77′ Maksimovic s.v.).

Demme 6: Preciso in impostazione, ma si limita sempre al passaggio corto. Ottima la fase di rottura, al 62′ però perde palla nell’occasione del gol annullato al Parma…un errore che poteva costare caro.

Zielinski 5.5: Trova pochi spunti, spesso è costretto a contenere per via dei continui inserimenti di Elmas sul lato opposto. Decisamente in ombra rispetto alle ultime uscite. (dal 70′ Bakayoko 6: Entra per preservare il vantaggio, va anche vicino alla rete colpendo un palo da fuori area).

Insigne 6: Cerca ostinatamente la conclusione primo tempo, nella ripresa prova ad illuminare con qualche spunto che però non si concretizza. Altra partita sotto tono, deve ancora tornare il miglior Insigne dopo il rigore sbagliato in Supercoppa. sfortunato nel finale, il palo gli nega il 100′ gol in azzurro.

Petagna 6 Tanto lavoro spalle alla porta e tante sponde che favoriscono gli inserimenti dei compagni. Non si rende quasi mai pericoloso, anche perchè gli arrivano poche palle dalle fasce. (dal 63′ Politano 6.5: Impatto decisivo sul match, trova un altro sigillo da subentrato dopo la rete contro la Fiorentina).

Lozano 6.5: Ci mette come sempre tanta corsa e tanta generosità in fase di copertura, nel finale di primo tempo sfiora un gran gol al volo.

Gattuso 6.5: Il ritorno al 4-3-3 dà i suoi frutti, la squadra riesce ad essere cinica ma soprattutto nella ripresa si espone agli attacchi degli emiliani. Allora inserisce Bakayoko e Maksimovic per contenere e passa al 3-4-3, riuscendo a limitare le occasioni degli ospiti e a chiudere la sfida. Squadra ancora in difficoltà ma riesce a conquistare una vittoria (la seconda consecutiva) molto utile per il morale e per scacciare le voci su un possibile addio.