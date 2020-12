I goal più belli del 2020 – Al secondo posto…

Ritorna l’appuntamento con i goal più belli del Napoli nel 2020. Dopo aver assegnato il terzo posto di questa speciale TOP 5, è giunto il momento di nominare la seconda posizione prima di svelare, domani, il vincitore.

Siamo alla 25esima giornata della scorsa stagione. Il Napoli, nono in classifica, va a far visita ad un Brescia, penultimo, che è alla disperata ricerca di punti salvezza. Nella prima frazione le rondinelle passano in vantaggio a sorpresa con un goal di Chancellor che infiamma i tanti tifosi presenti sugli spalti. Gli azzurri accusano il colpo e chiudono i primi 45 minuti sotto nel punteggio.

Ma ad inizio ripresa la squadra di Gattuso riesce a mettere la testa avanti nel giro di 5 minuti. Prima con il pareggio di capitan Insigne su calcio di rigore, poi con la rete, splendida, che occupa il secondo posto della nostra classifica. L’autore del goal è Fabian Ruiz, che riceve palla quasi al limite dell’area da Di Lorenzo, mette il mirino sulla porta, prende il pennello e con il suo mancino va a disegnare una traiettoria perfetta, imparabile per l’estremo difensore del Brescia, che si va ad infilare all’incrocio dei pali.

Un gol da vedere e rivedere, studiato nei minimi dettagli, il che si evince anche dalla coordinazione, dai movimenti del corpo e della testa, che va scrutare quella “fessura” nella porta dove la palla sicuramente entrerà. Ultimamente il centrocampista spagnolo non sta vivendo un buon momento, ma questa perla ne dimostra tutta la qualità e le potenzialità, che Napoli e il Napoli aspettano di vedere all’opera con una maggiore continuità.

Non perdetevi il prossimo appuntamento con i goal più belli del 2020: il primo posto sarà svelato domani, 1 gennaio 2021, alle ore 9:00.