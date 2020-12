I goal più belli del 2020 – Al terzo posto…

Proseguiamo con la TOP 5 dei migliori goal realizzati dal Napoli del 2020. Dopo aver svelato la quarta posizione della nostra speciale classifica, saliamo sul podio e andiamo a nominare la terza rete più bella di quest’anno.

Siamo a febbraio, quando il Coronavirus ancora non si è diffuso in Italia e il Napoli gioca un ottavo di finale di Champions League. L’entusiasmo portato nella città partenopea dalla sfida contro il Barcellona è difficilmente quantificabile. E’ la prima volta di Leo Messi allo stadio San Paolo, la prima volta che l’erede di Diego Armando Maradona mette piede nel tempio dove il Diez ha scritto la storia. Di fronte alla Pulce c’è il 12esimo uomo degli azzurri, lo stadio che in queste notti si infiamma sin da prima del fischio d’inizio e cerca di caricare la squadra nei match più complicati.

Contro i blaugrana Rino Gattuso, che mai da allenatore aveva giocato un incontro del genere, imposta uno schema difensivo, con gli azzurri che, quando possono, ripartono e provano a sfruttare gli errori avversari. Come al minuto 29, quando Zielinski recupera palla all’altezza della tre-quarti, arriva al limite dell’area e serve dall’altra parte Mertens. Il belga stoppa, guarda la porta e piazza una conclusione di destro che si insacca quasi all’incrocio dei pali. Ter Stegen è immobile, il San Paolo esplode, il Napoli è in vantaggio contro il Barcellona. La gioia è incontenibile…per Mertens si tratta del 121esimo gol in maglia azzurra, raggiunto Marek Hamsik in testa alla classifica dei marcatori all-time.

L’entusiasmo sarà poi spento nella ripresa dal pareggio di Griezmann. Ma se un tifoso azzurro riguarda alla TV la rete di Mertens non può far altro che pensare ad una grande emozione, vissuta in uno scenario da brividi. Ed è per questo che, pur essendo meno bello di altri, il goal del belga merita la terza posizione della nostra TOP.

Non perdetevi il prossimo appuntamento con i goal più belli del 2020: il secondo posto sarà svelato giovedì 31 dicembre alle ore 9:00.