Bucciantini: “I tifosi investono nel calcio e non vengono ripagati! A volte la giustizia nello sport non esiste”

Il giornalista di L’Unità Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli e si è soffermato sulle difficoltà riscontrate quest’anno in campo e non solo: “Quest’anno ci sono stati tanti lutti, come succede sempre negli anni eccezionali. È stato un anno sbagliato al quale i sopravvissuti potranno rimediare. Per quello che è successo intorno al calcio è necessaria una riflessione. Insieme ai calciatori e ai proprietari, ci sono le persone che fanno il calcio. I tifosi sono gli unici che mettono i soldi nel calcio, senza avere nulla indietro. Vengono ripagati solo in passione. I tifosi fanno un investimento a fondo perduto economicamente. Che cos’è la giustizia? Sembra che a volte non valga nello sport. Magari riponiamo delle speranze maggiori nello sport, non più importanti. Anche il fatto che il Milan chiuda al primo posto questo anno solare è un risultato importante. Il Milan è una squadra costruita grazie ad Ibrahimovic. Adesso sembra ci siano 20 Ibra in campo, ma sono tutti calciatori che si possono comprare”.