PEGGIORI PARTITE DEL 2020 – Al secondo posto…

Riecco l’appuntamento con le peggiori partite dell’anno. Dopo i match con Lazio, Lecce e Fiorentina, è arrivato il momento di una prestazione pessima in ambito europeo, per la precisione in Europa League. E’ il 22 ottobre e allo stadio San Paolo si gioca la prima partita della competizione contro l’AZ Alkmaar.

Gli uomini di Gattuso vengono da una delle migliori prestazioni dell’anno contro l’Atalanta e sfidano gli olandesi come favoriti. Con Insigne in panchina, i partenopei scendono in campo a trazione anteriore: Lozano, Mertens e Politano sono alle spalle di Osimhen. Si giocherà ad una sola porta. Le prime azioni partono dal piede mancino di Politano che prima impegna Bizot con un tiro dal limite e poi veste i panni di uomo-assist per Lozano che però non arriva all’impatto con il pallone (forse strattonato da Svensson in modo irregolare).

Al 34′ Osimhen recupera il pallone nella metà campo avversaria e serve al limite Mertens, il belga fa partire il suo classico tiro a giro sul palo lungo, ma la palla esce incredibilmente fuori. E’ questa l’ultima occasione della prima frazione, ma chi assiste il match è convinto di conoscere il risultato finale…

Il secondo tempo parte con un colpo di testa innocuo di Koulibaly. Minuto 56 e arriva il classico episodio di una stagione azzurra: azione manovrata sulla destra degli ospiti, il cross di Svensson arretrato trova De Wit che batte Meret con un tiro preciso. L’AZ è in vantaggio, contro lo stupore di tutti.

Il Napoli ci mette circa cinque minuti per reagire: cross di Mario Rui preciso sulla testa di Osimhen, ma il centravanti partenopeo, da buona posizione, appoggia il pallone sulle mani di Bizot. Pochi minuti dopo sempre su cross del terzino sinistro è Petagna a colpire di testa ma, anche in questo caso, la sfera non entra. Il match finisce come è iniziato: tiro di Politano, questa volta deviato, sibila nuovamente il palo.

Gli azzurri escono incredibilmente sconfitti in una partita giocata in una sola porta. Questo match è considerato tra peggiori, in quanto con ben 20 tiri, non si è riuscito a trovare almeno una volta il gol contro una squadra decisamente inferiore, che con un solo vero tiro verso lo specchio porta a casa tre punti. Inoltre gli olandesi arrivano al San Paolo non solo sfavoriti, ma con ben tredici giocatori fuori a causa del Covid, molti dei quali titolari.

E’ lo specchio della scarsa capacità di realizzazione di questo 2020, troppe occasioni non concretizzate, alcune veramente incredibili. La sfortuna vuole che l’AZ ha bisogno invece di una sola azione per gonfiare la rete.

Le peggiori partite del 2020 ritorna domani allo stesso orario.