Negli ultimi giorni il mondo del calcio, con soprattutto i social, stanno discutendo dell’intervista di Cristiano Ronaldo, con cui ha attaccato il suo club, lo United, con dei retroscena molto duri e con delle parole molto accusatorie.

Nel corso di questa chiacchierata con Piers Morgan, Ronaldo ha ribadito che il Napoli era una delle squadre dove poteva andare in estate con la regia del suo agente, Mendes.

Ma, il Corriere dello Sport, oggi, ha rivelato che nonostante il tentativo dell’agente portoghese di provare a portare Ronaldo e far recapitare un’offerta da 100 milioni per Osimhen, sia stato liquidato da ADL con questa frase: “Ronaldo non rientra nei nostri piani”.

Fonte: il Corriere dello Sport.