Il Napoli punta il giovane Frattesi, l’altro giocatore talentuoso che sta uscendo dalla bottega cara, ma anche molto pregiata del Sassuolo.

La Gazzetta dello Sport, tornando su questo interesse di mercato, ha ripercorso la trattativa che in estate ha portato Raspadori al Napoli e il modo in cui la squadra azzurra è riuscita a superare l’interesse della Juventus.

A luglio, quando si decise di prendere la giovane punta, ADL andò subito all’attacco del Sassuolo, con in mano già l’accordo con il giocatore; questo all in fu decisivo per portare la punta in azzurro e superare la concorrenza della Juve.

Adesso il Napoli segue con interesse Frattesi, ma Carnevali, l’amministratore delegato, sa che se dovesse iniziare una trattativa con il club azzurro, di certo non sarebbe solo di facciata.

Fonte: Gazzetta dello Sport.