Sky Sport fa il punto sul mercato del Napoli, dato che in questi mesi di sosta i contatti per il mercato saranno ancora più continui del solito, con il Mondiale che potrebbe essere un’ottima vetrina.

Ma, il Napoli, che ha in casa una macchina perfetta, non vuole toccare nulla, dunque, a gennaio, il Napoli non farà movimenti né in entrata Nè in uscita.

Dunque, nonostante il poco spazio, Demme resterà a Napoli e cercherà di convincere Spalletti a puntare su di lui nel ritiro in Turchia; lo stesso discorso vale per Gaetano, destinato a restare nonostante ci siano molte pretendenti.

Questa decisione è dettata dal fatto che sarà difficile reperire un sostituto a gennaio.

Fonte: Sky.