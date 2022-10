Intervistato al Messaggero l’ex calciatore della Roma David Pizarro ha detto la sua opinione su Luciano Spalletti. Ecco quanto detto:

“Spalletti ha come pregi di essere un uomo generoso, onesto, leale, parla in faccia. Come difetto ha che a volte sbrocca senza motivo. Scudetto? Penso di sì, ma è lunga. Occhio alle squadre del Nord. Il Napoli ha finalmente trovato il nuovo Pizarro, ovvero Lobotka che è l’uomo giusto, quello che mi somiglia di più”.