CronacNapoli – Juan Jesus, il ritorno da ex: il brasiliano parte titolare

Domani per Juan Jesus, attuale difensore del Napoli, sarà la prima sfida da titolare contro la sua ex squadra.

Come scrive il quotidiano Cronche di Napoli, “per il difensore brasiliano la Roma ha rappresentato un pezzo significativo della sua carriera. Cinque stagioni non si dimenticano.”

Lo scorso anno Spalletti suggerì a Cristiano giuntoli di puntare proprio su Juan Jesus per coprire il vuoto lasciato da Maksimovic e la scelta si rivelò azzeccata. Quando Spalletti ha dovuto fare i conti con lo stop di Rrahmani, non ha avuto dubbi su chi affiancare a Kim al centro della retroguardia. Il brasiliano ha ripagato la fiducia dell’allenatore segnando contro il Bologna un goal fondamentale per raddrizzare una gara con parecchie difficoltà.