Il Mattino – Per cedere Kvara servono 100 milioni: per ADL nessun incedibile

Anche Kvara con la giusta offerta potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il georgiano avrebbe un valore di circa 100 milioni di euro: una cifra elevata su cui potrebbero fiondarsi, comunque, diversi club europei. Su tutti Barcellona e PSG pronti a sondare la disponibilità del 77 azzurro, il quale starebbe tentando di capire anche quando e se andrà in porto il rinnovo del contratto sui circa 4 milioni annui a stagione, fermo da un po’ di tempo. Per ADL nessun azzurro è da ritenersi incedebili e, con le giuste offerte, tutti i calciatori potrebbero essere sacrificabili per aprire un nuovo ciclo.