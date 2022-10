Roma – Nela: “Mourinho e Spalletti? Eccellenze nel loro mestiere”

Sebino Nela, ex difensore di entrambe le formazioni, ha rilasciato un intervista in cui dichiara le sue impressioni sul match di domani tra Roma e Napoli.

“La classifica è corta, se l’undici di Mourinho dovesse battere gli azzurri si porterebbe ad un solo punto dalla squadra che ha sorpreso più di tutti in questa stagione per le vittorie in Italia e soprattutto per quelle in Europa.

Se pensiamo ad una partita equilibrata, può venire fuori il golletto del difensore. O magari un rigore, un’ autorete. Non aspettiamoci che il migliore di entrambe le squadre sia quello che determina per forza di cose il match. Ci sono tante, troppe componenti in gioco.”

I top di Roma e Napoli?: “Da una parte dico Pellegrini e gli attaccanti giallorossi. Ma lì davanti si devono sbloccare. Belotti e Zaniolo sono a secco, il capitano ha segnato solo su rigore, il che fa molto strano vedendo a classifica.Nomino degli azzurri Kvaratskhelia, Osimhen, Zielinski e Politano.”

Mourinho e Spalletti?: “Sono due allenatori dall’esperienza straordinaria, che lavorano in maniera diversa e ottengono lo stesso i risultati. Parliamo di due persone competenti, intelligenti e capaci: hanno tutto. Mou è psicologia e comunicazione. Spalletti possiede inventiva. Sono eccellenze nel loro mestiere.”