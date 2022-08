L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla partita di domani del Napoli contro il Monza. Secondo il quotidiano cresce l’entusiasmo in casa Napoli. Il Maradona contro i brianzoli sarà quasi sold-out. I tifosi sono rinfrancati dalla convincente prestazione di Verona e dagli ultimi acquisti come Kvaratskhelia a Kim, passando per Raspadori, Ndombele e Simeone. C’è grande curiosità e grande voglia di vedere all’opera domani i nuovi arrivati.