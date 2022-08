L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul nuovo acquisto Tanguy Ndombele. Secondo il quotidiano le qualità del centrocampista francese non sono mai state messe in discussione. Ha fisico e tecnica, sa dribblare sia nello stretto che in progressione. Amante della giocata ad effetto, è un ottimo passatore e queste doti lo rendono estremamente versatile, anche se non segna molto. Bruno Genesio, suo allenatore al Lione, lo definì il nuovo Pogba.