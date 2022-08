La Repubblica – ADL pronto a calare il nono acquisto di mercato

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sulla trattativa per Keylor Navas. Secondo il quotidiano il Napoli è scatenato, la società azzurra ha deciso di rivoluzionare la rosa a disposizione di mister Luciano Spalletti. Aurelio De Laurentiis vuole completare l’opera e sta preparando il nono colpo di mercato: l’acquisto di Keylor Navas, in uscita dal Psg. Il numero uno ha una carriera di enorme spessore, con il fiore all’occhiello delle cinque stagioni vissute al Real Madrid. I suoi 35 anni possono essere un valore aggiunto per lo spogliatoio anche in termini di leadership e carisma, dopo l’addio dei senatori del vecchio gruppo. Spalletti lo aspetta a braccia aperte, godendosi nel frattempo gli arrivi di Raspadori e Ndombele, pronti ad aggregarsi al gruppo come già fatto dal Cholito Simeone.