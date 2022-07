La Repubblica – Oggi inizia il ritiro, il 14 ed il 17 le due amichevoli

L’edizione odierna di La Repubblica ha fatto il punto sul ritiro del Napoli iniziato ieri. Secondo il quotidiano il Napoli disputerà due amichevoli durante il ritiro a Dimaro-Folgarida. Gli azzurri debutteranno giovedì 14 alle 18 contro i dilettanti dell’ Anaune. Il livello salirà domenica 17: la squadra di Spalletti affronterà il Perugia. Anche per questa gara il calcio d’ inizio è previsto alle 18. Entrambe le partite si disputeranno sul campo di Carciato (che avrà una tribuna in più per l’ occasione da 250 posti). I biglietti per i primi due appuntamenti del Napoli sono già in vendita al costo di 20 e 15 euro. Prevista una consistente presenza di fan azzurri.