TuttoSport – Tutti pazzi Buongiorno: Napoli e Milan sul calciatore del Torino che vuole l’Inter

Il Napoli guarda con particolare attenzione le prestazioni di Alessandro Buongiorno.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna di TuttoSport, secondo cui anche Atalanta e Milan sarebbero interessante al centrale difensivo del Torino, protagonista di una stagione eccellente: “Buongiorno si guarderà attorno, consapevole del fatto che non avrà che l’imbarazzo della scelta: l’Inter è destinazione particolarmente gradita al ragazzo, ma i nerazzurri dovranno prima entrare nell’ottica di idee di sborsare i 40 milioni che chiede Cairo per il gioiello calcisticamente evoluto nel settore giovanile del Toro. In Italia anche il Napoli e il Milan – per arrivare alla Juve – sono disposte ad accogliere il centrale”.