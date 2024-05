CorrSera – Ultima gara al Maradona stagionale per il Napoli: diversi azzurri diranno addio

Domenica alle 18 andrà in scena l’ultima uscita stagionale del Napoli, in casa, contro il Lecce.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere della Sera, sarà anche l’ultima gara per diversi calciatori del Napoli: “In teoria non si hanno certezze sulla permanenza di alcuni giocatori. Sono tanti che potrebbero essere al passo d’addio: oltre a Zielinski ed Osimhen, sono certi di lasciare per scadenza del contratto o fine prestito anche Demme, Gollini, Traoré e Dendoncker, ma tanti elementi della squadra tricolore, come Meret, Mario Rui, passando per Juan Jesus fino a Simeone, per varie situazioni ed esigenze

potrebbero essere al passo d’addio”.