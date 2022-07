Repubblica: in porta il Napoli continua a sognare Keylor Navas

L’edizione odierna de La Repubblica scrive del sogno Keylor Navas in porta, dove deve ancora essere annunciato il rinnovo di Meret:

“Luciano Spalletti continua a ribadire – e probabilmente lo farà stasera in conferenza stampa – che ha bisogno di due portieri forti, il vice designato (Sirigu) si è allontanato ma soprattutto il Napoli farà la scelta con calma verificando pure possibili opportunità provenienti dagli altri campionati europei. Tradotto: potrebbe concretizzarsi un’occasione tra una ventina di giorni che modificherebbe le gerarchie regalando a Spalletti un numero uno di grande affidabilità. Circola con insistenza la voce di Keylor Navas, numero uno del Psg, considerato uno dei migliori d’Europa. Galtier, nuovo tecnico dei parigini, ha fatto la sua scelta: il titolare sarà Gigio Donnarumma e l’ ex Real Madrid potrebbe pure trovarsi una nuova destinazione nel suo ultimo anno di contratto con i francesi. Lo scoglio dell’ ingaggio è ovviamente insuperabile: guadagna 12 milioni di euro netti a stagione, cifra fuori portata per il Napoli ma per quasi tutti i club europei. Il Psg, però, potrebbe agevolare il trasferimento di Navas versando la quasi totalità dello stipendio”.