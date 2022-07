Il Mattino: è Spalletti il leader del Napoli, ha voglia di tuffarsi nella nuova stagione

Oggi Il Mattino dedica un lungo articolo alla leadership di Luciano Spalletti, che dovrà ricostruire il Napoli per la prossima stagione:

“«Mister, mister». È cominciato con questo coro il ritiro del Napoli, con dedica speciale a Spalletti. E Luciano non si è sottratto, ha sorriso e alzato il pollice all’insù. È un pomeriggio assai trentino, di sole forte ma con un caldo senza umidità. Dimaro ha iniziato a spremersi del suo tradizionale entusiasmo che sembra assai lontano dal clima che si respira altrove attorno a tutto ciò che è azzurro. […] I primi applausi sono tutti per Luciano. Sorriso sornione e voglia di tuffarsi nel lavoro e in questa seconda stagione con il Napoli. Stasera c’è il primo incontro con la stampa in cui anche il tecnico metterà dei punti nelle varie faccende. Nonostante le voce, questo non è un Napoli dove tutto è ancora da costruire. Anzi, il contrario. Va ricostruito, senza dubbio, l’ entusiasmo dei tifosi a Napoli”.