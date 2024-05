CorrSport – Fitto programma per Manna: subito al lavoro l’ex Juve

Giovanni Manna è già al lavoro per programmare il futuro in casa Napoli.

Nonostante sia arrivato solo ieri sotto il Vesuvio, difatti, l’ex ds della Juventus è già all’opera con la società partenopea. Ecco quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “Riunioni fiume con Chiavelli e gli altri dirigenti, pranzo e via. Di nuovo a

Napoli, in centro. Cena e hotel con vista sul Golfo, il solito affacciato su Chiaia: avrà tempo di scoprire tutto, Manna. Per il momento, un altro po’ di lavoro e via: la sua presenza al Maradona per la partita contro il Lecce non è certa, ma poco importa. Quelli, per lui, saranno i giorni dell’allenatore. Finale di partita”.