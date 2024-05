Capitolo Meret – Il futuro a Napoli è ancora incerto: discorso rimandato a fine stagione

Alex Meret e il futuro. Due capitoli a cui non si può ancora dar risposta.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui il portiere potrebbe rimanere ma anche lasciare: “Discorso a parte merita il portiere: il nuovo contratto di Meret scadrà nel 2025, dopo che il Napoli ha esercitato l’opzione di rinnovo (per presenze), ma la sua permanenza non è scontata. Ieri, per la cronaca, a Castel Volturno è stato segnalato Andrea Pastorello, uno dei manager di Alex: di lui, però, si parlerà a fi ne stagione”.