Il Mattino: Kvaratskhelia a Castel Volturno martedì, poi partirà per Dimaro

Oggi Il Mattino scrive dell’arrivo a Napoli e a Castel Volturno di Khvicha Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano acquistato ad aprile:

“Kvaratskhelia, l’attaccante georgiano che si è messo in mostra nelle partite di giugno di Nations League con gol e giocate spettacolari. L’ex attaccante del Rubin Kazan che prenderà il posto di Insigne, da oggi un nuovo calciatore del Toronto (uno dei cinque svincolati a parametro zero del Napoli con Mertens, Ospina, sempre più vicino all’Al Nassr, Ghoulam e Malcuit) sarà mercoledì a Castel Volturno per i test atletici e poi partirà con gli azzurri venerdì per il ritiro di Dimaro-Folgarida“.