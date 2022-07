CdN: “Koulibaly-Napoli, faccia a faccia ADL-Ramadani”

Kalidou Koulibaly è in scadenza di contratto e il Napoli rischia di perderlo addirittura a parametro zero. Ramadani e ADL non hanno ancora trovato un accordo per il difensore senegalese. Ecco alcune notizie riportate da “Cronache di Napoli”:

“In scadenza di contratto nel 2023, il difensore senegalese deve sciogliere il nodo del suo futuro. Aurelio De Laurentiis non lo ha dichiarato incedibile e davanti ad un’ offerta superiore ai 40 milioni di euro potrebbe cederlo. Il presidente, però sa che le pretendenti di KK potrebbe aspettare gennaio 2023 per prenderlo gratis snobbandolo in estate. Il patron non vuole cedere il difensore ai bianconeri ma anche evitare di perderlo a zero a gennaio e in queste ore Ramadani, l’agente di Koulibaly, è a Londra, nel tentativo di convincere i Blues a virare su Kalidou”.

“Una situazione di attesa snervante che però potrebbe sciogliersi la settimana prossima. Ramadani, infatti, è atteso in Italia, e si incontrerà con De Laurentiis, che a sua volta rientrerà da Miami. Dal confronto tra i due, si capirà di più del futuro di Koulibaly. L’ intenzione del Napoli è quello di non perderlo a zero a gennaio prossimo ma per evitare questo scenario ci sono solo due possibilità: una cessione, magari all’estero, magari proprio al Chelsea, o un rinnovo di contratto”.