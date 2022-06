Repubblica: se Koulibaly andrà via, Di Lorenzo sarà il capitano del Napoli

Oggi La Repubblica analizza lo spogliatoio del Napoli, tra i leader che partono e quelli che restano. Tra i secondi c’è Giovanni Di Lorenzo:

“I nuovi leader del Napoli dovranno giocoforza emergere da quello che rimane della vecchia guardia: è questa l’ unica certezza. Più difficile è invece ipotizzare chi si farà avanti con la necessaria autorevolezza. Nelle ultime due stagioni è parecchio cresciuto Giovanni Di Lorenzo, che soprattutto dopo il trionfo con l’Italia agli Europei ha fatto sfoggio di personalità e autorevolezza. Il difensore è stato protagonista di recente in Nazionale di un duro faccia a faccia con Lionel Messi, durante la sfida contro l’Argentina. Sicuramente l’episodio non è sfuggito e Spalletti, che in caso di addio di Koulibaly terrà in considerazione l’azzurro anche nella corsa per la fascia di capitano. Ha però abbastanza carisma per diventare un solido punto di riferimento nello spogliatoio pure Frank Anguissa, che alle parole preferisce i fatti e già nei mesi scorsi aveva scalato parecchie posizioni nelle gerarchie interne”