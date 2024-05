Caressa rivela: “Ho parlato con ADL, non lo vedo convinto su Conte“

Fabio Caressa, giornalista e commentatore, ha parlato a Radio Deejay del suo incontro con De Laurentiis.

Queste le sue parole: “Ieri sono stato a Napoli, ho visto De Laurentiis e abbiamo fatto un’oretta insieme con una lunga chiacchierata. Innanzitutto ho capito che al di là degli allenatori il presidente è rimasto molto deluso dall’appagamento che ha visto nella squadra e che non si aspettava minimamente. Se ci dovesse essere una rivoluzione in estate non mi sorprenderebbe. Non sto parlando di Kvara ma potrebbe mandare via tanti giocatori.Sul discorso allenatore è stato molto ermetico ma ho capito che non era molto convinto sul discorso Conte. Penso che il tecnico leccese sia sfumato al di là dei soldi perché lui ha in mente un allenatore che vuole vincere e che magari non ha ancora vinto in carriera. Un profilo che possa riaccendere la fiammella nell’ambiente”.