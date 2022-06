L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sta trattando il rinnovo con Meret, titolare a partire dalla prossima stagione ed ha avviato il casting per il ruolo di vice. Salvatore Sirigu sembra essere in pole position perché garantisce affidabilità ed esperienza. Occhio, però, a qualche alternativa che potrebbe arrivare dall’ estero e ad un profilo esperto come lo svizzero Sommer.