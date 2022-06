L’ex allenatore di Kvaratskhelia: «È un giocatore straordinario, un talento puro: conquisterà Napoli»

Oggi Il Mattino ha intervistato l’ex allenatore di Kvaratshkelia alla Lokomotiv Mosca, Jurij Semin, che ha presentato il georgiano ai tifosi del Napoli:

Che giocatore è Kvaratskhelia? “È un giocatore straordinario. Personalmente lo seguo da quando aveva 15 anni e a distanza di tempo

riesce ancora a sorprendermi sempre”.

Sulle sue caratteristiche: “Ha il dribbling nel sangue. Gli piace saltare uno, due, anche tre avversari e poi puntare verso la porta. È fortissimo con entrambi i piedi, anche se con il destro è decisamente più pericoloso. È abile nel tirare i calci d’angolo e sta migliorando più in generale su tutti i calci piazzati”.

A Napoli troverà Spalletti: “Sono felice che sarà diretto proprio da Luciano, lo stimo molto sia come professionista che come uomo. Con lui Kvaratskhelia non potrà far altro che crescere sotto tutti gli aspetti. E ne approfitto per augurargli il meglio a Napoli, se lo merita. Una cosa è certa: spero di venire un giorno allo stadio Maradona per assistere a una sua gara con la maglia azzurra”.

Come lo vede nel Napoli? “Napoletani e georgiani non sono poi così differenti e quindi penso che il suo ambientamento non sarà difficile. Come caratteristiche di gioco mi ricorda molto Insigne, e anche il ruolo è proprio quello. Sono sicuro che sia pronto a fare un salto di qualità”.