Il Roma – Spalletti si affida alle poche certezze e spera nel presidente

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sulla prossima stagione che partirà a breve in casa Napoli. Secondo il quotidiano le certezze sono poche, i dubbi tanti. Al momento Luciano Spalletti fa finta di vivere una vacanza rilassata. Il tecnico toscano sarebbe voluto andare

in ferie convinto di avere un gruppo già formato per la prossima stagione. Purtroppo non è così. Durante la presentazione del ritiro di Castel di Sangro, il presidente De Laurentiis ha tolto un altro po’ di terreno da sotto i piedi del suo allenatore. Eppure il patron ha parlato di scudetto. Ma come si può programmare la conquista del titolo tricolore se poi dice che sono tutti cedibili. Da Koulibaly a Mertens passando per Fabian e Ospina, non c’ è nessuno che abbia la possibilità di rimanere con sicurezza. Gli unici intoccabili sono Anguissa, Lobotka, Di Lorenzo, Elmas, Rrahmani, Mario Rui e forse Osimhen. Una rosa abbastanza corta. Certo, sono stati presi Kvaratskhelia e Olivera ma da qui a pensare che possano fare la differenza ce ne vuole. Serve esperienza per raggiungere i traguardi e senza alcuni elementi si rischia il flop. Spalletti, comunque, non si dispera. Si augura che le velleità di De Laurentiis riguardante lo scudetto siano vere e che si possa dare un segnale forte per completare il gruppo partenopeo. Il tecnico vorrebbe cominciare a Dimaro il 9 luglio con una rosa che non cambierà nel corso del mercato. Se si parte con degli elementi bisogna proseguire sempre con gli stessi. Spalletti deve avere la possibilità di lavorare con i suoi ragazzi da subito altrimenti avrà un bel po’ di difficoltà in una stagione, quella prossima, che sarà ricca di impegni.