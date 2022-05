Il Roma – Annunciati anche Juan Jesus e Kvaratskhelia, il Napoli accelera sul mercato

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sul mercato in entrata del Napoli. Secondo il quotidiano va di corsa il nuovo Napoli. A meno di una settimana dalla fine del campionato con la gara di La Spezia, sono già tanti gli annunci in casa azzurra. Per un mercato, che di fatto, è già più che aperto. E pensare che ufficialmente le trattative partiranno tra più di un mese, il 1 luglio. Il club azzurro, invece, dimostra di procedere spedito e mettere a punto anche nero su bianco le mosse già preparate nei mesi scorsi. È stato già ufficializzato il primo nuovo

acquisto per la prossima stagione: è il terzino sinistro del Getafe Mathias Olivera, che martedì ha fatto le visite mediche e che mercoledì è stato annunciato dal presidente De Laurentiis con il solito tweet. E allo stesso tempo si procede anche con i riscatti: quello del centrocampista Frank Anguissa, che il solito De Laurentiis ha ufficializzato giovedì con il consueto Tweet, dando una bella notizia ai tifosi. E non è finita qui, perché venerdì è arrivata un’altra ufficialità. Ancora una conferma, quella di Juan Jesus. La conferma del difensore brasiliano non era scontata, perché la scorsa estate firmò per un solo anno. C’era un’opzione a discrezione della società che De Laurentiis ha fatto valere. Jesus si è guadagnato la conferma con un ottimo rendimento e grande affidabilità. E non è finita qui, perché di fatto venerdì è arrivata un’altra ufficialità. È quella dell’attaccante esterno Khvicha Kvaratskhelia, annunciato informalmente da De Laurentiis, ma che è stato di fatto ufficializzato al Napoli dal presidente del Dinamo Batumi. Insomma, un Napoli che fa sul serio, e che sembra avere fretta di definire la nuova squadra da consegnare a Spalletti.