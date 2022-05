Gazzetta: meritato il rinnovo di Juan Jesus, si è fatto trovare pronto

Oggi La Gazzetta dello Sport scrive dell’ufficialità del rinnovo con il Napoli di Juan Jesus. Il centrale brasiliano ha anche un’opzione per rinnovare fino al 2024:

“Si tratta di un premio meritato per l’ex Roma e Inter che si è reso protagonista in campionato di 21 apparizioni (condite anche dal gol contro la Salernitana) sdoppiandosi nel ruolo di difensore centrale e terzino sinistro. Molto legato a Spalletti, Juan Jesus ha saputo farsi apprezzare per la capacità di farsi trovare pronto quando c’è stato bisogno di lui, soprattutto nel periodo in cui Koulibaly è stato impegnato in Coppa d’Africa”.