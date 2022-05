Il Mattino: il Napoli cerca un portiere, in pole c’è Gollini

Oggi Il Mattino scrive dell’interessamento del Napoli per il portiere dell’Atalanta, Pierluigi Gollini, visto l’imminente addio di Ospina:

“Ospina è in lista di sbarco. Lo sa e ne ha preso atto. Solo un colpo di scena potrebbe far cambiare lo scenario. Per il resto, tutto ruota attorno a questi nodi: perché il Napoli va a caccia di almeno un portiere (in pole ora c’è Gollini, ma occhio a Maximiano) e, se il belga non rinnova, anche di un altro calciatore in quel ruolo (a meno che non sia Gaetano). Strategie che vanno definite”.