Il Mattino – Prima pagina “Una vergogna che Napoli non merita”

L’edizione odierna de Il Mattino riporta in prima pagina la “vergogna” del Napoli dopo la sconfitta in casa di ieri dopo soli 13 minuti contro il Bologna di Thiago Motta. Decisivi sono stati i gol di Posch e Ndoye, primi della stagione, e il rigore sbagliato da Politano per gli azzurri.

Il Napoli, adesso, sembra poter lottare per un posto in Conference League, contrariamente alle aspirazioni iniziali di un posto in Europa più elevato. Dopo il silenzio stampa post partita, ecco le parole del responsabile della comunicazione Nicola Lombardo:

“Innanzitutto ci scusiamo per il silenzio stampa che però è un’eventualità prevista dal regolamento. Lo hanno deciso sia la squadra che il mister e il presidente ha accettato. Questo momento è complicato, non è che non vogliamo metterci la faccia. Infatti mister Calzona parla sempre durante la settimana. Ci saranno momenti a breve per parlare con i media, la prima cosa è scusarci. Dispiace soprattutto per i tifosi che sono l’anima di una squadra. Abbiamo decine di milioni di tifosi nel mondo, non solo quello che vengono allo stadio. La tristezza è per tutti. I tifosi sono sempre molto vicini alla squadra”