Il Mattino – Kvaratskhelia, un sigillo per il futuro

Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001, è molto amato dai tifosi del Napoli, nonostante la stagione molto deludente e, a meno che la Fiorentina non concluda le ultime due partite con una doppia sconfitta, senza Europa.

La pagina sportiva di oggi de Il Mattino si apre con un “Kvara, il sigillo sul suo futuro”. Questo sigillo sarebbe stato impresso grazie al tanto apprezzato gol di Kvara contro la Fiorentina, nel match di venerdì 17. De Laurentiis vorrebbe puntare sul georgiano per il futuro, l’ultima scelta resta, però, sempre a quest’ultimo che dovrebbe resistere alle richieste di mercato.

Riguardo il futuro del tecnico Calzona, invece, l’addio sembra sempre più vicino. Le sue parole nel post-partita: “Quello che dice il presidente non mi riguarda. Io ho detto all’inizio che ho un contratto con la Federazione slovacca, che mi ha concesso gentilmente di venire a Napoli e il mio accordo col Napoli scade il 26 maggio. Non c’era altro. Per cui quello che fa il Napoli e quello che ha detto il presidente sono affari suoi”