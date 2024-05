Bari ad un passo dal baratro: Presidente De Laurentiis messo sotto scorta

Secondo quanto riportato da L’edicola del sud, a Bari sono pronti a mettere in atto un piano di sicurezza straordinario nel timore che possano scoppiare incidenti e contestazioni in caso di retrocessione della squadra. Venerdì al San Nicola è di scena l’ultima partita di Serie B tra Bari e Brescia e in caso di mancata vittoria dei biancorossi, l’Ascoli potrebbe superarli in classifica e condannarli alla Serie C. Dopo quello successo al ds Polito nei giorni scorsi, il Presidente Luigi De Laurentiis è stato messo sotto scorta. Una situazione surreale se si pensa che solo un anno fa il Bari fu ad un passo dalla Serie A.