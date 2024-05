Valter de Maggio, direttore Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto su alcune trattative che riguardano il Napoli ai microfoni di Radio Goal: “Il Chelsea non ha chiesto Osimhen al Napoli, non lo ha mai chiamato. Gudmundsson non è un obiettivo degli azzurri. Nelle ultime ore era uscito fuori un’interesse del Napoli, ma dalle informazioni che abbiamo raccolto non risulta nella lista degli uomini mercato della società.”