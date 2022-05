CdS – Dilemma esterni, Giuntoli monitora sempre Deulofeu e Bernadeschi. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla questione esterni in casa Napoli. Secondo il quotidiano Cristiano Giuntoli continua a lavorare sugli esterni, dove le posizioni di Politano e Lozano non sono ancora chiarissime. Piace molto Bernardeschi, 28enne svincolato dalla Juve ma non dalla nuova politica relativa agli ingaggi. Il Napoli ha dei paletti, dei vincoli che ritiene prioritari, ma per Federico la Champions è una priorità e in quest’ottica il club azzurro parte con un vantaggio importante. Ha 28 anni anche Deulofeu, sì, ma rispetto rispetto al collega ha un contratto con l’Udinese fino al 2024 e una valutazione compresa tra i 15 e i 20 milioni. Lo spagnolo, tra l’altro, gioca anche da seconda punta, una posizione dove Mertens s’è esibito di frequente nell’ultima stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per il suo rinnovo.