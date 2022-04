CorrSport: Napoli-Sassuolo, Spalletti riconferma Mertens con Osimhen

Oggi Il Corriere dello Sport scrive della possibilità che Spalletti ha di riconfermare Dries Mertens in attacco con Osimhen:

“Spalletti potrebbe confermare lo schieramento tattico di domenica scorsa, Mertens ha segnato e accanto a Osimhen ha spiegato di trovarsi bene anche dall’inizio, non solo a gara in corso. Per questo l’allenatore del Napoli è orientato alla conferma in blocco del reparto offensivo con Insigne e Lozano che contro l’Empoli avevano inciso con gol (il capitano) e assist (il messicano) prima del crollo nel finale”.