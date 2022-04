CorrSport: sulla lista del Napoli c’è anche Simeone jr

Oggi Il Corriere dello Sport scrive dell’interesse del Napoli per l’attaccante dell’Hellas Verona, Giovanni Simeone:

“Il club azzurro, però, guarda anche ad altre soluzioni italiane considerando che gli acquisti dovrebbero o potrebbero essere due. Attaccanti che in Serie A hanno fatto esperienza e un bel po’ di gol negli ultimi anni: in questa chiave il prediletto è Simeone junior, 26 anni e la capacità di lasciare spesso il segno sulla pelle azzurra: suoi furono i tre gol che la Fiorentina rifilò al Napoli nel 2018, il giorno dello scudetto smarrito in albergo, è del Cholito fu anche la rete del Verona realizzata in questa stagione al Maradona (1-1)”.