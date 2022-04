Il Roma – Napoli, recuperati Di Lorenzo e Meret e probabilmente anche Petagna

L’edizione odierna de il Roma ha fatto il punto sugli infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano Spalletti ha ritrovato Meret il in vista della sfida di lunedì pomeriggio al Maradona contro la Roma. Il portiere azzurro ha risolto i suoi problemi con la gastroenterite e ha svolto

allenamento completo. Così come da programma Di Lorenzo ha fatto palestra, lavoro personalizzato ed ha svolto la prima parte della seduta con la squadra. Spalletti potrà tra poco avere nella rosa a disposizione anche Andrea Petagna. L’ attaccante ha svolto quasi tutto il lavoro in gruppo e quindi lunedì potrebbe anche essere convocato per il match contro la Roma. Dunque, in queste ultime sei partite il gruppo si sta completando visto e considerato che non ci dovrebbero essere più calciatore in infermeria.