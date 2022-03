Questa mattina TuttoSport ha parlato del calo di gol del Napoli nella seconda metà del campionato e di come Luciano Spalletti sta cercando di risolvere questa situazione, coinvolgendo Mertens e Osimhen oppure la coppia Insigne-Politano.

Ecco quanto detto:

“Spalletti sta lavorando molto sul campo […] e pare sia combattuto in una doppia situazione. La prima potrebbe essere quella di piazzare Mertens alle spalle del nigeriano, così da utilizzare contemporaneamente i due calciatori che quest’anno hanno la media più alta nel rapporto minuti giocati/gol segnati. Però la storia partenopea del coach toscano raconta che non predilige il doppio centravanti, pur mantenendo sulle corsie esterne due elementi abili nel ripiegamento come Insigne e Politano. La seconda opzione di Spalletti riguarda proprio loro due, tra i più deludenti del parco attaccanti.”