Gazzetta: contro la Lazio Spalletti confida in Osimhen e nella sua caccia al gol

Oggi La Gazzetta dello Sport ha scritto del grande momento di forma di Victor Osimhen, reduce dal gol di Cagliari e dalla buona prestazione contro il Barcellona:

“E domani sera il Napoli avrà di fronte il miglior attacco versione casalinga della A (31 gol della Lazio nelle sfide interne). Ma Spalletti confida pure nelle risorse offensive. Osimhen è l’uomo in più nella caccia al gol. Anche se sul nigeriano sono sorte apprensioni vedendolo uscire dal campo contro il Barcellona con una fasciatura al ginocchio destro, quello reduce dai fastidi recenti. Ma è una misura precauzionale proprio per gestire al meglio le sue condizioni. Ha avuto altri momenti difficili il Napoli in questa stagione. E li ha superati”.