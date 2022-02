Il Mattino – Partita da incubo, centrocampo sovrastato dai blaugrana

L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla prestazione del Napoli di ieri. Secondo il quotidiano è stato un Napoli arrendevole e una prova di squadra bocciata all’unanimità. Un gatto che gioca con il topo. A centrocampo è una mattanza e le conseguenze sono spietate . Non potendo iniziare dal basso, il Napoli crea nei rilanci lunghi (pochi) pericoli. Senza grinta, senza rabbia. Ma c’è modo e modo di cadere. Il primo giallo dopo un’ora, la prova che la squadra non mostra mai gli occhi della tigre. Il 4-3-3 di Xavi tramuta la partita del Napoli in un gioco delle belle statuine. E’ giudicata una disfatta la gestione della gara da parte di Luciano Spalletti. Abissale, la differenza di valori in campo tra le due squadre. Ancora, il dominio assoluto del gruppo di Xavi al Diego Armando Maradona. Questo, il riassunto della serata fredda di ieri.