Champions League, ufficiale il cambio di sede della finale. Ecco dove si giocherà

Dalle ultime indiscrezioni si evince che la Uefa ha deciso di cambiare sede alla finale di Champions League del prossimo 28 maggio. Infatti l’Uefa ha deciso di spostare la finale di Champions League di questa stagione a Parigi. La sfida che si sarebbe dovuta disputare a San Pietroburgo si giocherà invece allo Stade de France, nel sobborgo parigino di Saint-Denis. La decisione è dovuta in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. La UEFA ha anche deciso che sposterà anche la sede di tutte le partite dei tornei che controlla che avrebbero dovuto essere giocate in Russia e Ucraina, sia che coinvolgessero club o squadre nazionali. Al momento, ciò riguarda solo una partita di club: la prossima partita casalinga dello Spartak Mosca in Europa League.